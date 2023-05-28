Детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр в год» откроют на западе Москвы

В районе Филевский Парк откроют детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр в год» - город заключил с инвестором договор аренды здания с участком для открытия детского сада сроком на 49 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы .

«По итогам проведения аукциона с частным дошкольным образовательным учреждением «1 Первый детский» заключен договор аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Для перехода на льготную ставку аренды инвестору предстоит отремонтировать объект, оснастить его необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова .

Как указывается в материале, в том случае, если здание нуждается в капитальном ремонте, провести его нужно в течение 18 месяцев. Также у инвестора есть возможность сделать экспертизу здания, по итогам которой можно осуществить реконструкцию объекта. Для этого нужно не позднее, чем через шесть месяцев после подписания договора аренды направить соответствующее заключение в столичный департамент городского имущества. Инвестору также необходимо подтвердить в департаменте образования и науки Москвы соблюдение условий по осуществлению образовательной деятельности. После этого он сможет обратиться за переводом на льготную ставку аренды в размере 1 руб. за кв. м в год.