Началось благоустройство территорий возле станций Крекшино и Санино будущего МЦД-4

Специалисты создадут пешеходные зоны, установят остановочные павильоны и фонари.

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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий возле станций Крекшино и Санино будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Основная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станций МЦД-4 Крекшино и Санино, адаптация пространства возле них под запросы пассажиров и местных жителей. В рамках работ сделаем современные пешеходные зоны, обновим освещение и на финальном этапе проведем озеленение», — рассказал Петр Бирюков.

Работы затронут 1-ю Железнодорожную и частично 2-ю Железнодорожную улицы, участок Октябрьской улицы от дома 3 до дома 10, отрезок улицы Свободы от дома 1 до дома 8, а также проходы внутри кварталов № 92 и 96 от железнодорожных путей до пересечения с Вишневой улицей и территорию между улицами 2-й и 8-й Просеками.

В зоне благоустройства уже разместили строительные городки, выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, организовали безопасные проходы.

Специалисты уберут провода в кабельную канализацию, заменят покрытие на тротуарах и проезжей части, установят остановочные павильоны и энергоэффективные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станциями появятся опоры контрастного освещения и новые светофоры.

Между жилым комплексом «Медовая долина» и железнодорожными путями сделают подъездную дорогу и проложат пешеходные дорожки, чтобы можно было добраться к домам от станции Санино. Их протяженность составит около 600 метров. Возле станции появится остановка, удобная парковка и разворотный круг для автобусов и машин.