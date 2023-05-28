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24 минуты назад

Москвичей предупредили о ливнях и грозах

Мослента

О ливнях и грозах москвичей предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что в воскресенье, 27 мая, погода в столице испортится.

Москвичей предупредили о ливнях и грозах
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, в городе ожидаются кратковременные дожди и облачность. На севере и востоке города возможны грозы. Днем температура не поднимется выше 15-17 градусов тепла.

Ветер при этом будет северо-западным, с порывами до 5-10 метров в секунду, продолжил метеоролог. Атмосферное давление будет повышаться в течение дня и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее эксперты центра «Фобос» предупредили москвичей о холоде в начале июня.

Новости Москвы,Погода,Михаил Леус,
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