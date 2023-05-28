Москвичей предупредили о ливнях и грозах

О ливнях и грозах москвичей предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что в воскресенье, 27 мая, погода в столице испортится.

Фото: Мослента Мослента

По словам специалиста, в городе ожидаются кратковременные дожди и облачность. На севере и востоке города возможны грозы. Днем температура не поднимется выше 15-17 градусов тепла.

Ветер при этом будет северо-западным, с порывами до 5-10 метров в секунду, продолжил метеоролог. Атмосферное давление будет повышаться в течение дня и составит 750 миллиметров ртутного столба.