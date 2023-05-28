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Участники проекта «Московское долголетие» выступят на фестивале «Рыбная неделя»

Участники проекта «Московское долголетие» выступят в дни фестиваля «Рыбная неделя», который проходит с 26 мая по 4 июня. Столичные представители старшего поколения порадуют гостей мероприятий музыкальными композициями, а также помогут шеф-поварам в приготовлении оригинальных рыбных блюд.

Участники проекта «Московское долголетие» выступят на фестивале «Рыбная неделя»
©  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Тверской и Манежной площадях выступят коллективы, которые подготовили номера на тему моря и композиции о Москве. Всего на сцену выйдут более 100 участников «Московского долголетия».

Также горожане старшего поколения будут помогать шеф-поварам во время кулинарных батлов. Они будут готовить оригинальные блюда из рыбы, а также делиться своими любимыми способами приготовления морепродуктов.

Кроме того, участники «Московского долголетия» помогут педагогам на мастер-классах по кулинарии и рукоделию. Гости фестиваля смогут узнать рецепты горожан старшего поколения и услышать истории о морских путешествиях и рыбалке, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году для участия в фестивале «Рыбная неделя» были приглашены 19 сетевых компаний. К мероприятию присоединились более трех тысяч магазинов, которые готовы продать свой товар с внушительной скидкой.

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