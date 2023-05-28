Капремонт домов звезд советского кинематографа провели в Москве

Специалисты восстановили внешний облик зданий и их технические характеристики.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Набережная Тараса Шевченко, дом 1, улица Черняховского, дом 2, Никитский бульвар, дом 17 — эти адреса известны тем, что здесь жили актеры — легенды советского кино и режиссеры популярных фильмов.

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В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда каждый из этих домов привели в порядок. Специалисты не только вернули первозданную красоту зданий, но и восстановили их технические характеристики.

Дом Валентина Гафта

В доме 1 на набережной Тараса Шевченко жил Валентин Гафт. Хотя на счету актера более 100 ролей в кино, всенародная слава и любовь пришли к нему благодаря эпизодическим ролям — дворецкого в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Сатанеева в «Чародеях» и, конечно, председателя правления кооператива в «Гараже».

В рамках программы капремонта специалисты привели в порядок фасад и подъезды легендарного объекта. Масштабный комплекс работ провели по восстановлению исторического облика дома, площадь которого составляет около 36 тысяч квадратных метров.

Сначала рабочие очистили плоскости от накопившихся загрязнений, выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя, заделали трещины цементным раствором, а места намокания обработали эффективным антигрибковым составом. Произвели бережный и деликатный ремонт балконных плит и архитектурных элементов. Они также обновили штукатурный слой стен и нанесли на них современную краску на акриловой основе, устойчивую к перепадам температур. Кроме того, заменили штукатурный слой оконных откосов и отремонтировали входные группы, на завершающем этапе установили новые входные и тамбурные двери.

Дом 1 на набережной Тараса Шевченко построили в 1938 году по индивидуальному проекту архитектора П.А. Голосова архитектурной мастерской академиков братьев Весниных. Его возвели в стиле советского неоклассицизма. Здание имеет сложную форму и состоит из трех объемов: двух восьмиэтажных крыльев и 14-этажной центральной части. Объект выделяет расположенная на крыше ротонда, а также башня центральной части. Фасады обладают многокомпонентной пластикой, украшены яркими декоративными элементами: пилястрами, арочными сквозными проездами, модильонами, филенками, барельефами, карнизами, тягами, порталами входных групп, люкарнами, колоннами. Они выделены эркерами, арочными окнами и рустовкой нижних этажей.

Дом знаменитых кинорежиссеров

Капитальный ремонт завершен и в доме 2 на улице Черняховского. Он знаменит тем, что в разные годы в нем жили кинорежиссер Владимир Вайншток — заслуженный деятель искусств РСФСР, поставивший фильмы «Дети капитана Гранта» и «Всадник без головы», а также актер и режиссер народный артист России Евгений Ташков. Его киноленты «Приходите завтра…», «Адъютант его превосходительства», «Майор Вихрь», «Подросток» любимы многими зрителями. Кроме того, в этом доме располагалась квартира режиссера культового детского телефильма «Гостья из будущего» Павла Арсенова.

Специалисты комплексно обновили объект, подарив ему вторую жизнь. В доме привели в порядок фасад, крышу, подвал и подъезды, заменили внутренние инженерные системы. В рамках капитального ремонта фасада промыли стены и восстановили кирпичную кладку. Отдельные кирпичные сегменты заменили, заделали трещины. Места замокания обработали антигрибковым составом, после чего гидрофобизировали стены. Кроме этого, заменили отливы, отремонтировали цоколь и входную группу, заменили дверь.

Архитектура дома 2 на улице Черняховского, построенного в 1967 году, лаконична и строга. Фасады выделены прямоугольными окнами и балконами. Интересно, что за пару минут от дома можно дойти до скульптуры Ивана Черняховского, в честь которого улица получила имя. Это один из наиболее ярких военачальников времен Великой Отечественной войны. В 1942-м, в 35 лет, он получил звание генерал-майора, став одним из самых молодых в стране обладателей такого высокого звания. За операцию по освобождению Воронежа военачальник был представлен к ордену Красного Знамени. Именно армия Ивана Черняховского сыграла решающую роль и в освобождении Курска. В феврале 1945-го он был ранен осколком артиллерийского снаряда, что привело к его скоропостижной кончине.

Дом артистов Большого театра и кино

Кооперативный дом работников Большого театра по адресу: Никитский бульвар, дом 17 был построен в 1971 году по проекту архитектора Э.С. Акопова. Наряду с сотрудниками театра в разные годы здесь жили актеры Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и Олег Ефремов. Каждый из них воплотил множество ярких образов и навсегда остался в памяти современников. А в 1966 году на экраны вышла картина Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», в которой они снялись вместе.

По программе капремонта в 2022 году специалисты обновили фасад здания, крышу, подвал, заменили магистрали внутридомовых коммуникаций. В ходе ремонта фасада мастера провели большой объем работ, разделенный на несколько этапов для удобства жителей. Сначала фасадные поверхности промыли и привели в порядок все выветренные швы и разрушенную местами кирпичную кладку. Следующим шагом стало нанесение антигрибковой защиты на пораженные места. После подготовки стен фасада выполнили гидрофобизацию всех открытых поверхностей силиконовой эмульсией. Это современный метод обработки фасадов, который гарантирует стенам непромокаемость и таким образом защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

На завершающем этапе прошли работы по штукатурному покрытию цоколя, отремонтировали входные группы и лоджии, заменили отливы.