Москвичи вспомнили лайфхак для безопасного питья газировки в СССР

«Иногда с собой носили складной», «У меня в сумочке всегда был складной стаканчик», «Мама всегда носила складной стаканчик, запрещала пить из общественного», «Свои стаканчики носили в жару, когда выстраивались очереди к автоматам, не хватало стаканов. Особенно, когда с тобой ребенок», «А у нас были складные стаканчики с крышкой с собой у мамы в сумке. Их ставишь, наливаешь и пьешь из своего», — написали подписчики канала.