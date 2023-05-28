Москвичи вспомнили лайфхак для безопасного питья газировки в СССР
Москвичи вспомнили складные стаканчики для безопасного питья газировки в СССР. Свой лайфхак они обсудили в Telegram-канале «Старая Москва», где была опубликована фотография автомата с напитками.
«Иногда с собой носили складной», «У меня в сумочке всегда был складной стаканчик», «Мама всегда носила складной стаканчик, запрещала пить из общественного», «Свои стаканчики носили в жару, когда выстраивались очереди к автоматам, не хватало стаканов. Особенно, когда с тобой ребенок», «А у нас были складные стаканчики с крышкой с собой у мамы в сумке. Их ставишь, наливаешь и пьешь из своего», — написали подписчики канала.
При этом большинство пользователей сети заявили, что не думали о безопасности питься из общественных стаканов и на их здоровье это никак не повлияло.
«Про заразу никто не думал», «И кто только не пил из тех стаканов, а зараза не приставала никакая», «Стаканы просто полоскали и ничего, все были здоровы. Не то что сейчас, пьем из одноразовых стаканов и все больные», — заявили они.
Ранее москвичи объяснили пропажу стаканов из автоматов с газированной водой в СССР.