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В московском дворе заметили лавочку-мотиватор

У подъезда московской многоэтажки заметили ярко раскрашенную лавочку-мотиватор с поддерживающими шутками. Соответствующая фотография появилась в группе «Ивановское ВАО М125» социальной сети «ВКонтакте».

В московском дворе заметили лавочку-мотиватор
© Лена Дмитриева в сообществе «Ивановское ВАО М125» во ВКонтакте

На снимке запечатлена раскрашенная в разные цвета скамейка с множеством надписей. «Жить надо с юмором или с психиатром», «Не ждите. Время никогда не будет подходящим», «Не падай духом, где попало», «Если заправлять одну штанину в носок, люди не будут ждать от вас многого», «Еще вчера сегодня было завтра», «Не сиди просто так, думай что-нибудь», — написано на ней.

По словам москвички, лавку оформили так, чтобы подтолкнуть стеснительную молодежь к общению. Такие «скамейки дружбы» стали популярны на территории образовательных учреждений, отметила она.

Ранее на московской улице заметили современного «Аладдина на ковре-самолете».

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