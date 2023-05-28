В московском дворе заметили лавочку-мотиватор

На снимке запечатлена раскрашенная в разные цвета скамейка с множеством надписей. «Жить надо с юмором или с психиатром», «Не ждите. Время никогда не будет подходящим», «Не падай духом, где попало», «Если заправлять одну штанину в носок, люди не будут ждать от вас многого», «Еще вчера сегодня было завтра», «Не сиди просто так, думай что-нибудь», — написано на ней.