Москвичи вспомнили советский продуктовый магазин с бесплатной дегустацией

О бесплатной дегустации продуктов в советском магазине «Хлеб» на проспекте Калинина (ныне Новый Арбат прим. Мосленты) вспомнили москвичи в группе «Моя Москва» в Facebook _(запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Единственная булочная, где разрешали откусить-попробовать, и, если понравилось, оплатить. На выходе стояла корзина на случай, если не понравилось», — рассказал один из подписчиков.

Он добавил, что по официальной версии, отходы из такой корзины должны были отправлять в свинокомплекс на корм животным, однако, по слухам, недоеденные изделия оказывались на вторичной переработке на 22-м хлебозаводе.

Другие пользователи сети в комментариях напомнили, что в ассортименте магазина были сметанные лепешки с дырочкой, молочные коржики, майские лепешки, разные сорта хлеба, например, рижский, бородинский или паляницу. Отдохнуть и перекусить можно было в кафетерии на втором этаже магазина.