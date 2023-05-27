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Московская детская железная дорога возобновила сезонную работу 27 мая

Московская детская железная дорога (МДЖД) возобновила сезонную работу. Об этом в субботу, 27 мая, сообщили в пресс-службе МДЖД.

Московская детская железная дорога возобновила сезонную работу
© РИА Новости

Железная дорога была создана в поселке Кратово в 1937 году. На сегодняшний день ее протяженность составляет почти четыре километра, а ширина колеи — 750 миллиметров.

Обслуживанием данной инфраструктуры, управлением перевозочным процессом и вождением поездов будут заниматься 600 воспитанников МДЖД в возрасте от 12 до 17 лет. Работать железная дорога будет до 27 августа, передает официальный сайт Московской железной дороги.

Кроме того, расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 27 мая до 10 июля из-за запуска МЦД-3. Часть поездов будет отменена. Некоторые изменят свой маршрут и остановки. До Казанского вокзала будут следовать поезда с увеличенными интервалами.

Также расписание движения поездов на западном участке будущего четвертого Московского центрального диаметра изменится 27 и 28 мая. В указанный период значительно ограничат движение составов на участке от Апрелевки до Киевского вокзала.

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