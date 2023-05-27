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Москвичей предупредили о холоде в июне

О погоде в первый летний месяц москвичам рассказали синоптики прогностического центра «Фобос». Они предупредили, что июнь в столице начнется с похолодания.

Москвичей предупредили о холоде в июне
© мослента

Как рассказали эксперты, в первые дни июня в Москве сохранится прохладная погода. Кроме того, похолодание ожидается и после 11 июня. После этого температура воздуха войдет в стабильное русло и в городе будет теплее климатической нормы, уточнили метеорологи.

Ранее жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 27 мая.

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