Москвичей предупредили о холоде в июне

О погоде в первый летний месяц москвичам рассказали синоптики прогностического центра «Фобос» . Они предупредили, что июнь в столице начнется с похолодания.

Как рассказали эксперты, в первые дни июня в Москве сохранится прохладная погода. Кроме того, похолодание ожидается и после 11 июня. После этого температура воздуха войдет в стабильное русло и в городе будет теплее климатической нормы, уточнили метеорологи.