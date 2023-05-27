Центры московского долголетия приглашают на встречи спортивных клубов

Поддерживать активный образ жизни важно любому человеку, но в «серебряном» возрасте — особенно: это может предотвратить развитие возрастных заболеваний и стать шагом на пути к здоровому долголетию. Рассказываем, какие спортивные занятия пройдут в Москве для горожан старшего возраста с 29 мая по 4 июня.

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29 мая

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Центр московского долголетия «Бирюлево Западное» приглашает жителей старшего возраста на занятия йогой, где участники смогут изучить упражнения на укрепление тела и дыхание. Начало в 10:00.

В ЦМД «Бабушкинский» в 10:00 пройдет встреча клуба «Будь здоров». На занятии все желающие старше 55 лет научатся выполнять комплекс упражнений для укрепления различных групп мышц.

В 10:00 в ЦМД «Капотня» жители старшего возраста, которые только начинают интересоваться настольным теннисом, смогут освоить азы этой игры, а более профессиональные игроки – улучшить свои навыки.

Выполнить утреннюю зарядку, размять мышцы и суставы можно в клубе «Вставай пораньше» из ЦМД «Митино» в 10:00.

30 мая

Освоить комплекс оздоровительных практик и научиться выполнять полезные упражнения на укрепление здоровья предлагают в ЦМД «Зеленоградский» в клубе «Красота и здоровье». Начало в 10:00.

ЦМД «Якиманка» приглашает жителей «серебряного» возраста на занятия по суставной гимнастике, которые помогут сохранить здоровье и улучшить работу опорно-двигательного аппарата. Начало в 10:00.

В 12:00 в ЦМД «Рязанский» состоится мастер-класс «Здоровая спина», где под руководством опытного педагога можно научиться выполнять полезные упражнения сидя на стуле.

На занятиях клуба «Спортивно-бальные танцы» в ЦМД «Братеево» участники поддерживают себя в отличной физической форме. Начало в 15:00.

31 мая

ЦМД «Ясенево» в 10:30 проходят занятия клуба «Здоровая спина», где можно освоить простые и эффективные упражнения, помогающие сохранить здоровье позвоночника и суставов.

В 12:00 все желающие старшего возраста приглашаются на открытый мастер-класс по древней боевой китайской борьбе «Тайцзицюань», который пройдет в ЦМД «Выхино».

В ЦМД «Троицкий» в 13:00 старшее поколение может укрепить свое физическое здоровье, выполнить комплекс полезных упражнений, а также обучиться технике нордической ходьбы в клубе «Легкий шаг».

1 июня

В клубе «Круг здоровья» из ЦМД «Сокольники» участники встречаются для занятий оздоровительной гимнастикой, поддержания мышц в тонусе и укрепления иммунитета. Начало в 11:00.

Развить меткость, координацию и физическую силу можно в ЦМД «Троицкий» на мастер-классе по игре в петанк. Начало в 13:00.

Клуб «Защита» из ЦМД «Щербинка» приглашает в 15:00 на занятие по обучению действиям в нестандартных ситуациях, а также практическим навыкам самообороны для мужчин и женщин.

2 июня

В 10:00 в ЦМД «Орехово-Борисово Южное» пройдет занятие клуба «Держи руку на пульсе», где представители старшего поколения могут позаниматься физическими активностями на спортивных тренажерах.

Для любителей занятий на свежем воздухе в ЦМД «Некрасовка» в 12:00 состоится занятие по скандинавской ходьбе.

3 июня

Изучить новые танцевальные движения различных стилей и направлений можно в ЦМД «Донской» на встречах клуба «Танцуют все» в 11:00.

Открытое практическое занятие клуба «Здоровые суставы» состоится в ЦМД «Зябликово», где все участники смогут узнать, как избавиться от боли в суставах без лекарств и операций. Начало в 12:00.

4 июня

ЦМД «Войковский» в 10:00 приглашает старшее поколение в клуб «Баланс», где любители игры в русский бильярд могут обучиться новым техникам игры, обменяться опытом и отлично провести время.

Выполнить комплекс упражнений для развития и совершенствования моторики рук можно на встрече клуба «Пальчиковая гимнастика» в ЦМД «Некрасовка» в 11:30.