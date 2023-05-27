Москвичам рассказали о транспортной доступности Южного речного вокзала

Жители столицы могут с комфортом добраться до Южного речного вокзала на городском транспорте, поскольку к открытию объекта была продумана и обустроена инфраструктура для посетителей. Об этом в субботу, 27 мая, сообщил заместитель мэр Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— До Южного речного вокзала мы продлили маршрут 831, с его открытия на автобусах совершена 31 тысяча поездок. К зданию вокзала сделали пешеходный переход от парка «Остров Мечты», — отметил глава столичного дептранса.

Кроме того, в этом году в районе вокзала открылась станция «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро. К ней был продлен маршрут 811 — электробусы теперь останавливаются на 200 метров ближе к вестибюлю, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».