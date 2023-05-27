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49 минут назад

Небольшие дожди и похолодание спрогнозировали в Москве в ближайшие дни

Вечерняя Москва

В столичном регионе в последние выходные весны ожидается кратковременное похолодание. Кроме того, синоптики спрогнозировали небольшие дожди в субботу, 27 мая, и в воскресенье, 28 мая. С началом новой рабочей недели погода улучшится.

Небольшие дожди и похолодание спрогнозировали в Москве в ближайшие дни
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что в субботу, 27 мая, в столице зафиксируется температура воздуха от 20 до 22 градусов тепла. Кратковременные дожди могут пройти местами.

В воскресенье, 28 мая, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 8-10 градусов. Температура воздуха днем не превысит 16-18 градусов тепла. Синоптики спрогнозировали небольшие дожди и усиление ветра до 12-14 метров в секунду.

К началу новой рабочей недели погода в столице улучшится. Днем понедельника, 29 мая, воздух в Москве прогреется до 23 градусов. Ветер стихнет, облака рассеются, и кратковременные дожди прекратятся. Во вторник, 30 мая, и среду, 31 мая, днем в городе ожидается от 18 до 23 градусов тепла, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сильная жара или обычная умеренная температура ждут нас в июне, июле и августе — оценки синоптиков на эти месяцы очень противоречивые. Откуда появились такие прогнозы, выясняла «Вечерняя Москва».

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