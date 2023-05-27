Дептранс Москвы назвал причины отбуксировки катеров и способы их возвращения

За порядком на Москве-реке, как и в прошлом году, продолжают следить специалисты «Водного патруля». В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 27 мая, объяснили, за что специалисты могут отбуксировать маломерные суда граждан и как их можно вернуть.

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Эвакуацию могут произвести в связи с нетрезвым состоянием судоводителя, его отказом от медосвидетельствования, а также отсутствием документов, подтверждающих право на управление судном.

Чтобы вернуть транспортное средство, необходимо подготовить разрешение на возврат и паспорт. Также понадобится предоставить документы на владение судном или право на его управление. Разрешение на возврат можно получить в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

— Мы уже второй год помогаем Государственной инспекции по маломерным судам МЧС поддерживать безопасность в акватории Москвы-реки. Это нужно для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут спровоцировать нарушители. Поездки пассажиров становятся комфортнее и безопаснее, — приводит слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».