$79.97-0.0285.92+0.04

Сергей Собянин поздравил столичных библиотекарей с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 27 мая, поздравил горожан с Общероссийским днем библиотек.

Собянин поздравил столичных библиотекарей с профессиональным праздником
© Вечерняя Москва

— Друзья, поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек! Это праздник читающей Москвы и прежде всего библиотекарей, — сказал он.

Глава города отметил, что сегодня столичные библиотекари являются настоящими профессионалами. Благодаря их труду библиотеки стали современными культурными центрами, а регулярное обновление фондов учреждения привлекает все больше москвичей.

Собянин в своем Telegram-канале добавил, что городские власти продолжат модернизировать библиотеки города.

Музей Победы проведет тематическую акцию «Подари книгу — получи подарок», посвященную Общероссийскому дню библиотек. В рамках акции любой желающий может передать в дар музею книгу, изданную в период с 1925 по 1945 год. Взамен участникам подарят билет на экскурсию «Подвиг Народа».

В столице стартовала Московская программа летнего чтения. Присоединившиеся к программе ребята прочитают несколько книг и напишут о них отзывы в специальных дневниках.

За последние два года сервис «Библиотеки Москвы» на столичном портале mos.ru привлек более 500 тысяч человек. Основные функции сервиса доступны в кабинете читателя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий