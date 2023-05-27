Собянин поздравил столичных библиотекарей с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 27 мая, поздравил горожан с Общероссийским днем библиотек.

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— Друзья, поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек! Это праздник читающей Москвы и прежде всего библиотекарей, — сказал он.

Глава города отметил, что сегодня столичные библиотекари являются настоящими профессионалами. Благодаря их труду библиотеки стали современными культурными центрами, а регулярное обновление фондов учреждения привлекает все больше москвичей.

Собянин в своем Telegram-канале добавил, что городские власти продолжат модернизировать библиотеки города.

Музей Победы проведет тематическую акцию «Подари книгу — получи подарок», посвященную Общероссийскому дню библиотек. В рамках акции любой желающий может передать в дар музею книгу, изданную в период с 1925 по 1945 год. Взамен участникам подарят билет на экскурсию «Подвиг Народа».

В столице стартовала Московская программа летнего чтения. Присоединившиеся к программе ребята прочитают несколько книг и напишут о них отзывы в специальных дневниках.