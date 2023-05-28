На Третьем транспортном кольце заменят асфальт

В этом сезоне на ТТК запланирован ремонт 16 участков площадью почти 550 тысяч квадратных метров.

Уже приступили к работам на участке от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады. Вскоре начнётся ремонт покрытия на Савеловской эстакаде, улицах Автозаводской и Беговой. Затем покрытие заменят на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда и Хорошевской эстакады.