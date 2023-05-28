На Третьем транспортном кольце заменят асфальт

На Третьем транспортном кольце заменят 550 тыс. кв. метров асфальта
На Третьем транспортном кольце начали обновлять асфальтобетонное покрытие.
В этом сезоне на ТТК запланирован ремонт 16 участков площадью почти 550 тысяч квадратных метров.
Уже приступили к работам на участке от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады. Вскоре начнётся ремонт покрытия на Савеловской эстакаде, улицах Автозаводской и Беговой. Затем покрытие заменят на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда и Хорошевской эстакады.
Ремонт позволит избавиться от колейности, мешающей безопасности дорожного движения. Всего в городе отремонтируют более 23 млн квадратных метров асфальтобетонных покрытий.
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