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На Третьем транспортном кольце заменят 550 тыс. кв. метров асфальта

На Третьем транспортном кольце начали обновлять асфальтобетонное покрытие.

На Третьем транспортном кольце заменят асфальт
© © Е. Самарин / Mos.ru

В этом сезоне на ТТК запланирован ремонт 16 участков площадью почти 550 тысяч квадратных метров.

Уже приступили к работам на участке от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады. Вскоре начнётся ремонт покрытия на Савеловской эстакаде, улицах Автозаводской и Беговой. Затем покрытие заменят на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда и Хорошевской эстакады.

Ремонт позволит избавиться от колейности, мешающей безопасности дорожного движения. Всего в городе отремонтируют более 23 млн квадратных метров асфальтобетонных покрытий.

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