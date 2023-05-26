Арт-объект с главным символом Московского метро появился в столице

В субботу, 20 мая, в столичном Музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» прошел фестиваль граффити «Арт-пристань». Художники расписывали лодки в рамках фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© вечерняя москва

Художники из разных городов России приняли участие в фестивале, где расписали лодки. Так, одна из работ граффити-райтера из команды Desarte365 — Андрей Youraw11 посвящена букве «М» — символу столичного метро. За долгий срок своего существования, логотип не раз менялся: изменялась его форма, контуры, пропорции и даже подсветка.

Однако какие бы изменения не произошли с символом метрополитена — красная буква «М» всегда будет сохранять свою узнаваемость и служить ориентиром для пассажиров. На фестивале был создан новый арт-объект, который посвятили столичному метро и установили на центральной аллее парка «Кузьминки», пишет Telegram-канал Дептранса.