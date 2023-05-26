$79.97-0.0285.92+0.04

Арт-объект с главным символом Московского метро появился в столице

В субботу, 20 мая, в столичном Музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» прошел фестиваль граффити «Арт-пристань». Художники расписывали лодки в рамках фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Арт-объект с главным символом Московского метро появился в столице
© вечерняя москва

Художники из разных городов России приняли участие в фестивале, где расписали лодки. Так, одна из работ граффити-райтера из команды Desarte365 — Андрей Youraw11 посвящена букве «М» — символу столичного метро. За долгий срок своего существования, логотип не раз менялся: изменялась его форма, контуры, пропорции и даже подсветка.

Однако какие бы изменения не произошли с символом метрополитена — красная буква «М» всегда будет сохранять свою узнаваемость и служить ориентиром для пассажиров. На фестивале был создан новый арт-объект, который посвятили столичному метро и установили на центральной аллее парка «Кузьминки», пишет Telegram-канал Дептранса.

В 2023 году в Москве планируется провести ряд мероприятий, которые помогут стрит-арт-художникам объединиться и реализовать свои идеи. Помимо этого, планируется провести образовательный курс «История стрит-арта», экскурсии и творческие мастерские, а также открытый конкурс граффити.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий