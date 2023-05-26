$79.97-0.0285.92+0.04

Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом во время ПМЭФ

В дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назначены дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом во время ПМЭФ
© РИА Новости

«Видим повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения ПМЭФ-2023, поэтому назначили дополнительные «Сапсаны» на эти даты», - говорится в сообщении.

Как уточняется, дополнительные поезда из Москвы в Санкт-Петербург отправятся 13 и 15-18 июня, а в обратном направлении - 17 и 18 июня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий