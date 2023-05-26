Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом во время ПМЭФ
В дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назначены дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
«Видим повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения ПМЭФ-2023, поэтому назначили дополнительные «Сапсаны» на эти даты», - говорится в сообщении.
Как уточняется, дополнительные поезда из Москвы в Санкт-Петербург отправятся 13 и 15-18 июня, а в обратном направлении - 17 и 18 июня.