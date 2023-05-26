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Дети смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге 1 июня

В Международный день защиты детей горожане в возрасте до 14 лет смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила пресс-служба фуникулера.

Проезд на Московской канатной дороге 1 июня будет бесплатным для детей
© Вечерняя Москва

Отмечается, что в честь праздника возле станций воздушной трассы пройдут разнообразные мероприятия. Дети смогут принять участие в мастер-классах, сдать нормы ГТО, покататься на роликах и скейтбордах. В качестве награды они получат призы.

— И конечно в этот день проезд на канатной дороге для детей до 14 лет будет бесплатным, — говорится на сайте канатной дороги.

Свою праздничную программу подготовил и Музей Победы. Дети смогут принять участие в мастер-классах и посетить экспозиции. Венцом торжества станет концерт с участием юных исполнителей.

В рамках проекта «Лаборатория искусств» в парке «Красная Пресня» 28 мая пройдет праздничный концерт Академии детского мюзикла (АДМ) на тему «Мы рядом», приуроченный ко Дню защиты детей. Участие в мероприятии примут юные актеры Театра-студии АДМ.

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