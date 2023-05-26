Проезд на Московской канатной дороге 1 июня будет бесплатным для детей

Дети смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге 1 июня
В Международный день защиты детей горожане в возрасте до 14 лет смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила пресс-служба фуникулера.
Отмечается, что в честь праздника возле станций воздушной трассы пройдут разнообразные мероприятия. Дети смогут принять участие в мастер-классах, сдать нормы ГТО, покататься на роликах и скейтбордах. В качестве награды они получат призы.
— И конечно в этот день проезд на канатной дороге для детей до 14 лет будет бесплатным, — говорится на сайте канатной дороги.
Свою праздничную программу подготовил и Музей Победы. Дети смогут принять участие в мастер-классах и посетить экспозиции. Венцом торжества станет концерт с участием юных исполнителей.
В рамках проекта «Лаборатория искусств» в парке «Красная Пресня» 28 мая пройдет праздничный концерт Академии детского мюзикла (АДМ) на тему «Мы рядом», приуроченный ко Дню защиты детей. Участие в мероприятии примут юные актеры Театра-студии АДМ.