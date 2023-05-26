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26 минут назад

Движение поездов ограничат на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро 27 и 28 мая

Москва24

Поезда не будут ездить на участке между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена 27 и 28 мая из-за ремонта. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Движение поездов ограничат на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро 27 и 28 мая
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская Москва 24/Евгения Смолянская

Отмечается, что станция "Цветной бульвар" будет закрыта на вход и выход, пассажиры могут воспользоваться выходами на станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии.

Также во время проведения ремонтных работ закроют станцию "Чеховская". Граждане могут выйти в город через станции "Тверская" Замоскворецкой линии и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, добавили в ведомстве.

Департамент призвал граждан пользоваться другими линиями метро или передвигаться на наземном общественном транспорте.

Ранее Дептранс Москвы сообщал об изменении в расписании поездов на Московском центральном кольце (МЦК) с 28 мая по 30 июня. В будни и выходные интервалы между поездами частично увеличат от 8 до 16 минут, в часы пик интервалы будут составлять 4 минуты.

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