Движение поездов ограничат на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро 27 и 28 мая

Поезда не будут ездить на участке между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена 27 и 28 мая из-за ремонта. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская Москва 24/Евгения Смолянская

Отмечается, что станция "Цветной бульвар" будет закрыта на вход и выход, пассажиры могут воспользоваться выходами на станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии.

Также во время проведения ремонтных работ закроют станцию "Чеховская". Граждане могут выйти в город через станции "Тверская" Замоскворецкой линии и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, добавили в ведомстве.

Департамент призвал граждан пользоваться другими линиями метро или передвигаться на наземном общественном транспорте.