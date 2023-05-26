Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

ЦОДД прогнозирует вечером пробки до восьми баллов в центре столицы
Пробки на дорогах в центре столицы вечером могут составить до восьми баллов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«ЦОДД: движение оцениваем в шесть баллов. Вечером в центре ожидаем до восьми - рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем в городе час пик начнется раньше - около 16:00», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в городе местами идет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дорогах также осложняют движение.
В Дептрансе призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.