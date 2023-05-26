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ЦОДД прогнозирует вечером пробки до восьми баллов в центре столицы

Пробки на дорогах в центре столицы вечером могут составить до восьми баллов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках
© РИА Новости

«ЦОДД: движение оцениваем в шесть баллов. Вечером в центре ожидаем до восьми - рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем в городе час пик начнется раньше - около 16:00», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в городе местами идет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дорогах также осложняют движение.

В Дептрансе призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

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