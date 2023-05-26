Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

«ЦОДД: движение оцениваем в шесть баллов. Вечером в центре ожидаем до восьми - рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем в городе час пик начнется раньше - около 16:00», - говорится в сообщении.