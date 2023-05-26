Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя"

В столице открылся седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

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Мэр пригласил любителей даров моря посетить 26 площадок фестиваля, расположенных в центре и округах. Он отметил, что по ассортименту торговых шале можно изучать географию России. Там можно попробовать черноморскую барабульку и карельскую форель, мурманскую треску и каспийскую кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб.

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По словам Собянина, вся продукция напрямую от поставщиков – рыбозаводчиков и рыболовецких предприятий. На фестиваль доставили свыше 250 тонн рыбы и морепродуктов.

Как и в прошлые годы, к "Рыбной неделе в Москве" присоединились более трех тысяч магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок. В эти дни они установят "акционные" цены на многие виды рыбы и морепродуктов и организуют специальные дегустационные программы.

Также Собянин рассказал, что особое рыбное меню разработали более 300 столичных ресторанов. В этом году акцент был сделан на блюда из трески.

Помимо гастрономических удовольствий для гостей фестиваля подготовили мастер-классы и кулинарные шоу, где можно узнать секреты опытных шеф-поваров, научиться рисовать морские пейзажи и вязать рыболовные узлы.

В специальной программе фестиваля – SUP-регата и карнавальный заплыв на сапбордах для всех желающих. Маршрут начинается от Озерковского причала, идет вдоль Садовнической и Овчинниковской набережных, по Водоотводному каналу до памятника Петру I – и обратно.

На Крымской набережной в Парке Горького состоится Любительский турнир по рыбалке, а на Гольяновском пруду и Коломенской набережной пройдет чемпионат по рыбалке, где будут рады видеть и любителей, и профессионалов.

Для участия в мероприятиях специальной программы нужно будет заранее зарегистрироваться.

"Рыбная неделя в Москве" – это вкусно, интересно и ярко. Добро пожаловать!" – написал мэр.

В прошлом году фестиваль посетили почти два миллиона гостей. Он проходил на 23 площадках.