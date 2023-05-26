Москвичей пригласили проверить здоровье на фестивале VK Fest

Подробности предстоящего всероссийского фестиваля под открытым небом VK Fest 2023 раскрыли «Мосленте» организаторы. Мероприятие адаптируют под людей с особенностями здоровья, а всем желающим предложат пройти чекап — комплексную проверку организма.

«Перед началом сооружения площадок во всех городах места проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдет повторный тест-драйв с учетом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей. Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык», — рассказали представители VK Fest.

Во всех городах посетителям фестиваля предложат пройти анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ. В Москве и Санкт-Петербурге для всех желающих пройдут консультации врачей. Гостям также будет доступно УЗИ сосудов шеи, организованное при поддержке фонда борьбы с инсультом «ОРБИ». Тем, кто хочет стать донорами костного мозга, проведут бесплатную проверку от российского фонда помощи «Русфонд» на тканевую совместимость.

Участники VK Fest также могут поддержать благотворительные организации покупкой «Добрых билетов» от VK Добра стоимостью всего на 100 рублей дороже обычных. Приобретая такой билет, посетитель помогает благотворительным организациям своего города. В Москве это фонды «Собаки, которые любят», «Федерация адаптивного хоккея» и «Второе дыхание».