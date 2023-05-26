Синоптик предупредил об изменении погоды в выходные в Москве

В предстоящие выходные в Москву придет холодный атмосферный фронт, однако дождей станет меньше. Как сообщает News.ru, об это заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов .

«В выходные в Москве и Подмосковье мы ожидаем другую воздушную массу, уже не такую теплую и влагонасыщенную, как в последние дни», — заявил он.

В пятницу, 26 мая, в Москве будет последний теплый день, сказал Шувалов. В субботу, 27 мая, ветер сменится западного на северо-западный, а температура будет не выше +22 градусов. В воскресенье, 28 мая, станет еще холоднее — около +18 градусов. Осадки в этот день маловероятны и, скорее всего, будут локальными.