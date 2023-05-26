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Синоптик предупредил об изменении погоды в выходные в Москве

В предстоящие выходные в Москву придет холодный атмосферный фронт, однако дождей станет меньше. Как сообщает News.ru, об это заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Синоптик предупредил об изменении погоды в выходные в Москве
© globallookpress.com

«В выходные в Москве и Подмосковье мы ожидаем другую воздушную массу, уже не такую теплую и влагонасыщенную, как в последние дни», — заявил он.

В пятницу, 26 мая, в Москве будет последний теплый день, сказал Шувалов. В субботу, 27 мая, ветер сменится западного на северо-западный, а температура будет не выше +22 градусов. В воскресенье, 28 мая, станет еще холоднее — около +18 градусов. Осадки в этот день маловероятны и, скорее всего, будут локальными.

Синоптик добавил, что атмосферное давление, пройдя нижнюю точку, начнет повышаться до 751–753 мм рт. ст.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что июльская жара скорее всего вернется в Центральную Россию в конце этой недели.

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