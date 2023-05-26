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Первый московский детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в Парке Горького 3-4 июня

С 3 по 4 июня в Парке Горького пройдет первый московский детский фестиваль искусств «Небо». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Первый московский детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в Парке Горького 3-4 июня
© РИА Новости

«В Парке Горького 3 и 4 июня пройдет московский детский фестиваль искусств «Небо», посвященный Дню защиты детей. На семи площадках проведут около 70 мероприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гостей фестиваля будут ждать театрально-музыкальные шоу на главной сцене у Фигурного фонтана, выставка книжек-картинок «Книги в городе», карнавал, красочные шествия, уроки по пластическому искусству и вокальному мастерству.

«Кроме того, в парке будут работать лекторий и научная детская площадка с программой, посвященной Десятилетию науки и технологий в России. Там гости увидят физические и химические опыты, узнают о научных открытиях и современных технологиях. На площадке «Рестопаркинг» расскажут историю электронной музыки и научат ее создавать», - уточняется в материале.

Ранее «Известия» сообщали, что более 3 тыс. человек приняли участие в фестивале «Московская студенческая весна».

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