Первый московский детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в Парке Горького 3-4 июня

«Кроме того, в парке будут работать лекторий и научная детская площадка с программой, посвященной Десятилетию науки и технологий в России. Там гости увидят физические и химические опыты, узнают о научных открытиях и современных технологиях. На площадке «Рестопаркинг» расскажут историю электронной музыки и научат ее создавать», - уточняется в материале.