Завод «Москвич» стал участником программы «Сделано в Москве»

Столичный автозавод «Москвич» стал участником программы «Сделано в Москве», сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Решение мэра Москвы Сергея Собянина взять автомобильный завод на баланс города позволило сохранить крупное предприятие на территории столицы. В кратчайшие сроки мы запустили производство российской марки автомобилей. Сегодня интерес к «Москвичам» есть по всей стране», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как пояснили в Дептрансе, первая коллаборация программы и завода пройдет на Московской неделе предпринимательства: с 26 по 28 мая брендированное авто «Москвич 3» появится в ТРЦ «Мега Теплый Стан» - там будет ярмарка с компаниями-участниками программы «Сделано в Москве»; 27-28 мая машина легендарного отечественного бренда появится на фестивале науки и технологий Geek Picnic.