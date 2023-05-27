Досуговый центр откроют в Измайловском парке

В Измайловском парке московские предприниматели смогут открыть досуговый центр. Об этом в субботу, 27 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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На торги выставлено коммерческое помещение площадью 333 квадратных метра на Московском проспекте, дом 2.

— С победителем подпишут договор аренды на пять лет. Он сможет открыть здесь досуговый или культурно-просветительский центр, — сказал он.

Онлайн-аукцион пройдет 7 июня. Принять участие в нем могут все желающие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Город выставит на продажу нежилое здание XIX века с земельным участком, расположенном в центре столицы. Будущий собственник сможет открыть на территории офисы или магазины.

Также на торги выставили земельный участок площадью 20 соток под строительство дома быта в деревне Ильино в ТиНАО. Победитель аукциона сможет открыть на территории химчистку, мастерскую по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ателье или парикмахерскую.