Досуговый центр откроют в Измайловском парке
В Измайловском парке московские предприниматели смогут открыть досуговый центр. Об этом в субботу, 27 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
На торги выставлено коммерческое помещение площадью 333 квадратных метра на Московском проспекте, дом 2.
— С победителем подпишут договор аренды на пять лет. Он сможет открыть здесь досуговый или культурно-просветительский центр, — сказал он.
Онлайн-аукцион пройдет 7 июня. Принять участие в нем могут все желающие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Город выставит на продажу нежилое здание XIX века с земельным участком, расположенном в центре столицы. Будущий собственник сможет открыть на территории офисы или магазины.
Также на торги выставили земельный участок площадью 20 соток под строительство дома быта в деревне Ильино в ТиНАО. Победитель аукциона сможет открыть на территории химчистку, мастерскую по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ателье или парикмахерскую.
Столичные власти выставили на торги право на открытие пункта проката спортивного инвентаря в нестационарном торговом объекте в парке Олимпийской деревни.