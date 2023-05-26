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Дом с рыцарем на Садовом кольце отремонтируют

Согласован капитальный ремонт доходного дома Шугаевой начала ХХ века на Садовой-Самотечной улице.

Дом с рыцарем на Садовом кольце отремонтируют
© © Ю. Иванко / Mos.ru

В нише на фасаде дома – фигура охраняющего его рыцаря с мечом. Дом отремонтируют, сохраняя все особенности объекта культурного наследия. Здание построено по проекту архитектора Владимира Волокитина в 1913 году.

В доме отремонтируют инженерные коммуникации, потолок и стены, фасад, кирпичную вкладку и вентшахты, оштукатурят и красят цоколь, проведут реставрацию элементов декора. Особенное внимание реставраторы уделят скульптуре рыцаря.

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