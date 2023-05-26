Дом с рыцарем на Садовом кольце отремонтируют
Согласован капитальный ремонт доходного дома Шугаевой начала ХХ века на Садовой-Самотечной улице.
В нише на фасаде дома – фигура охраняющего его рыцаря с мечом. Дом отремонтируют, сохраняя все особенности объекта культурного наследия. Здание построено по проекту архитектора Владимира Волокитина в 1913 году.
В доме отремонтируют инженерные коммуникации, потолок и стены, фасад, кирпичную вкладку и вентшахты, оштукатурят и красят цоколь, проведут реставрацию элементов декора. Особенное внимание реставраторы уделят скульптуре рыцаря.