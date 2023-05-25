Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт вечером 25 мая
Вечером в городе ожидается затруднение движения до восьми баллов, пассажирам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что в данный момент трудности наблюдаются на МКАД (в районе улицы Верхние Поля), ТТК (в районе улицы Сущевский Вал), шоссе Энтузиастов (в районе проспекта Буденного) и Садовом кольце (в районе улицы Валовая). Вечером ситуация осложнится на ТТК и МКАД, а также в центральной части столицы.
В связи с этим пассажирам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Водителям, в свою очередь, стоит соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
— В городе местами идет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
В нескольких районах столицы с 25-27 мая будет изменена схема движения автомобилей и транспорта. Ограничения связаны с проведением культурных мероприятий, строительных работ, реконструкций и переустройством инженерных сетей.