Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт вечером 25 мая

Вечером в городе ожидается затруднение движения до восьми баллов, пассажирам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что в данный момент трудности наблюдаются на МКАД (в районе улицы Верхние Поля), ТТК (в районе улицы Сущевский Вал), шоссе Энтузиастов (в районе проспекта Буденного) и Садовом кольце (в районе улицы Валовая). Вечером ситуация осложнится на ТТК и МКАД, а также в центральной части столицы.

В связи с этим пассажирам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Водителям, в свою очередь, стоит соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

— В городе местами идет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».