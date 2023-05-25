Mary Gu дала концерт на станции «Маяковская» столичного метрополитена

Российская певица Мария Богоявленская, известная под псевдонимом Mary Gu, выступила с концертом на станции метро «Маяковская». Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Подпевайте Mary Gu прямо сейчас на «Маяковской»!, — пишет Telegram-канал Дептранса.

На международном автовокзале «Северные ворота» появилась новая площадка проекта «Музыка в метро». В помещении поставили фортепиано, расписанное в стиле Московского транспорта.

Еще несколько площадок для выступлений артистов проекта «Музыка в метро» появится на Большой кольцевой линии. С декабря прошлого года музыканты дают концерты на пяти станциях БКЛ — «Новаторская», «Мичуринский проспект», «Каховская», «Кунцевская» и «Проспект Вернадского». За это время там прошло уже свыше трех тысяч выступлений.