Определены самые популярные у москвичей станции МЦК
Определены самые популярные у москвичей станции МЦК. Об этом в личном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Станции «Нижегородская», «Площадь Гагарина» и «Ростокино» стали самыми популярными на Московском центральном кольце (МЦК), отметил градоначальник.
По словам Собянина, с момента открытия МЦК в 2016 году россияне совершили по нему более 900 миллионов поездок. Ежедневно пассажиры на этом виде общественного транспорта совершают более 540 тысяч поездок.
Ранее были перечислены преимущества открытия новой линии МЦД.