Определены самые популярные у москвичей станции МЦК. Об этом в личном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

По словам Собянина, с момента открытия МЦК в 2016 году россияне совершили по нему более 900 миллионов поездок. Ежедневно пассажиры на этом виде общественного транспорта совершают более 540 тысяч поездок.