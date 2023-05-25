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Определены самые популярные у москвичей станции МЦК

Определены самые популярные у москвичей станции МЦК. Об этом в личном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Определены самые популярные у москвичей станции МЦК
© Мослента

Станции «Нижегородская», «Площадь Гагарина» и «Ростокино» стали самыми популярными на Московском центральном кольце (МЦК), отметил градоначальник.

По словам Собянина, с момента открытия МЦК в 2016 году россияне совершили по нему более 900 миллионов поездок. Ежедневно пассажиры на этом виде общественного транспорта совершают более 540 тысяч поездок.

Ранее были перечислены преимущества открытия новой линии МЦД.

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