На московских газонах после дождя выросли грибы

«Дожди, которые то и дело принимаются в столичном регионе на текущей неделе, промочили верхний слой почвы. И на это отреагировали не только растения, но и грибы», — рассказала метеоролог.

В начале мая сообщалось, что после дождя в Москве заметили рой летающих насекомых. Жители столицы начали закрывать окна и обращаться в экстренные службы. Биолог-энтомолог Роман Хряпин предположил, что речь идет о клопах Kleidocerys resedae, которые питаются соком деревьев и не могут долго существовать в помещении. Он добавил, что обычно такие клопы массово появляются во второй половине лета и осенью.