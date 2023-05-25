Собянин: Первый участок Троицкой линии метро с 11 станциями запустят в 2024 году

Первый участок Троицкой линии метро с 11 станциями запустят в 2024 году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев, как идет стройка самой молодежной станции метро - "Университет дружбы народов".

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"Мы работаем над главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения, - рассказал глава города. - Это линия от Коммунарки до ЗИЛа. Нам предстоит запустить участок линии длиной 25 километров с 11 станциями. Сложнейший участок, который предстоит открыть одномоментно. Один из крупнейших пусков в истории Московского метрополитена. Для того, чтобы это стало возможно, на всех станциях должна вестись интенсивная работа. Станция "Университет дружбы народов" - важная станция, ею будут пользоваться тысячи жителей. Кроме того, вокруг нее расположено множество вузов: РУДН, геологический, МВД, медицинский вузы и научные центры. Пуск метро для них, конечно, значительно улучшит транспортную доступность".

Напомним, Троицкая линия метро, первый участок которой Москва готовится ввести так рекордно, соединит территорию бывшего автогиганта ЗИЛ с новой Москвой. В его составе вместе с "Университетом дружбы народов" сейчас строятся станции "ЗИЛ", откуда можно будет пересесть так же на строящуюся Бирюлевскую линию метро и МЦК, "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка".