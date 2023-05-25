Собянин: Первый участок Троицкой линии метро с 11 станциями запустят в 2024 году

Первый участок Троицкой линии метро с 11 станциями запустят в 2024 году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев, как идет стройка самой молодежной станции метро - "Университет дружбы народов".
"Мы работаем над главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения, - рассказал глава города. - Это линия от Коммунарки до ЗИЛа. Нам предстоит запустить участок линии длиной 25 километров с 11 станциями. Сложнейший участок, который предстоит открыть одномоментно. Один из крупнейших пусков в истории Московского метрополитена. Для того, чтобы это стало возможно, на всех станциях должна вестись интенсивная работа. Станция "Университет дружбы народов" - важная станция, ею будут пользоваться тысячи жителей. Кроме того, вокруг нее расположено множество вузов: РУДН, геологический, МВД, медицинский вузы и научные центры. Пуск метро для них, конечно, значительно улучшит транспортную доступность".
Напомним, Троицкая линия метро, первый участок которой Москва готовится ввести так рекордно, соединит территорию бывшего автогиганта ЗИЛ с новой Москвой. В его составе вместе с "Университетом дружбы народов" сейчас строятся станции "ЗИЛ", откуда можно будет пересесть так же на строящуюся Бирюлевскую линию метро и МЦК, "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка".
Как доложил мэру генеральный подрядчик дочерней компании "Мосинжпроекта" Сергей Григеркевич, строительная готовность станции "Университет дружбы народов" составляет сейчас 74 процента. Монолитные работы завершены на 99 процентов, на 95 процентов проложены пути.