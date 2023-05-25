Москвичам рассказали, как долго в столице продлится дождь 25 мая
Дождь в столичном регионе продлится до 16:00. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 16:00, может выпасть до 10 миллиметров осадков, — говорится в сообщении.
На городских улицах в связи с непогодой дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», передает Telegram-канал «Городского хозяйства Москвы».
Также в Московском регионе из-за грозы и ливня с ветром будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится до 21:00 четверга, 25 мая. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а в Москве местами может даже пойти град.
В свою очередь МЧС призывает водителей соблюдать осторожность во время управления транспортом: не совершать внезапных маневров и не оставлять автомобиль под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
В пресс-службе центра погоды «Фобос» рассказали: шанс того, что в 2023 году метеорологическое лето в Москве наступит с опозданием, достаточно велик. В течение всего мая будет сохраняться «небольшая, но отрицательная температурная аномалия», в связи с которой месяц станет первым, отставшим от климатической нормы, с ноября 2022 года.