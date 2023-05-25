Москвичам рассказали, как долго в столице продлится дождь 25 мая

Дождь в столичном регионе продлится до 16:00. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 16:00, может выпасть до 10 миллиметров осадков, — говорится в сообщении.

На городских улицах в связи с непогодой дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», передает Telegram-канал «Городского хозяйства Москвы».

Также в Московском регионе из-за грозы и ливня с ветром будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится до 21:00 четверга, 25 мая. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а в Москве местами может даже пойти град.

В свою очередь МЧС призывает водителей соблюдать осторожность во время управления транспортом: не совершать внезапных маневров и не оставлять автомобиль под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.