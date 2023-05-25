Необычный советский троллейбус восстановили в Музее транспорта Москвы
Сотрудники управления реставрации Музея транспорта Москвы восстановили самый необычный советский троллейбус. Модель, названная ТБЭС, была разработана в 1955 году. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уникальный троллейбус с футуристическим дизайном создали специально для перевозки гостей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Его разработали на заводе СВАРЗ.
— Сотрудники управления реставрации Музея вернули исторический облик экспоната: отремонтировали крышу, передний фартук и подоконную линию, восстановили хромированные детали и эмблемы, — говорится в сообщении пресс-службы.
Жители и гости столицы могут увидеть необычный троллейбус на экскурсиях в фонды хранения коллекции Музея транспорта Москвы. Планируется, что в дальнейшем он станет частью постоянной экспозиции музея в гараже Константина Мельникова, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В коллекцию Музея транспорта Москвы вошел отреставрированный автомобиль ГАЗ-24-04, который был выпущен в 1972 году. Это один из самых ранних сохранившихся универсалов, который использовался как такси.