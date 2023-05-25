$79.97-0.2086.20-0.35

В Москве появились скопления воды из-за сверхинтенсивных осадков

Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram сообщил, что на улицах столицы появились скопления воды из-за продолжительного дождя, в некоторых районах зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Согласно прогнозам синоптиков, дождь будет продолжаться до 16:00 мск, грозит выпасть до 10 мм осадков. По информации ведомства, в столице сейчас дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники для устранения последствий непогоды. Опасности подтоплений нет, так как влага самотеком уходит в ливневую сеть. Жителей города попросили сообщать о скоплениях воды посредством звонка в диспетчерскую службу. Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. По данным столичного комплекса городского хозяйства, 25 мая в городе ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/c. Синоптик прогностического центра Александр Ильин рассказал, когда в Москве закончатся дожди. Он заявил, что с понедельника, 29 мая, в столицу вернется солнце и тепло.

В Москве появились скопления воды из-за сверхинтенсивных осадков
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий