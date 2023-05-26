$79.98+0.0285.88-0.32

Движение ограничат в районе Болотной набережной 28 мая из-за киносъемок

Движение перекроют на участке Болотной набережной утром 28 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение ограничат в районе Болотной набережной 28 мая из-за киносъемок
©  Москва 24/Антон Великжанин

"28 мая с 09:00 до 10:30 будет полностью перекрыт для движения участок Болотной набережной. <...> Это связано с проведением киносъемок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для проезда будет закрыт участок от дома 2, корпуса 8, по улице Серафимовича до дома 5, строения 4, в Берсеневском переулке. В указанный промежуток времени там также нельзя будет припарковаться.

Ранее сообщалось, что до 22 июня движение будет ограничено на нескольких участках Дербеневской улицы. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Проезд будет временно не доступен только по одной полос движения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий