Движение ограничат в районе Болотной набережной 28 мая из-за киносъемок

Движение перекроют на участке Болотной набережной утром 28 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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"28 мая с 09:00 до 10:30 будет полностью перекрыт для движения участок Болотной набережной. <...> Это связано с проведением киносъемок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для проезда будет закрыт участок от дома 2, корпуса 8, по улице Серафимовича до дома 5, строения 4, в Берсеневском переулке. В указанный промежуток времени там также нельзя будет припарковаться.