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В нескольких округах столицы временно изменится схема движения

В нескольких районах столицы будет изменена схема движения. Изменения связаны с проведением культурных мероприятий, строительных работ, реконструкций и переустройством инженерных сетей. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В нескольких округах столицы временно изменится схема движения
© Вечерняя Москва

Так, 27 мая с 08:30 до 11:00 будет полностью перекрыто движение на двух участков в районе улицы Академика Черенкова в Троицке. Это связано с проведением забега, который приурочен к празднованию Дня городского округа Троицк. Также 27 мая с 09:00 до 15:00 будет перекрыт участок Московской аллеи на пересечении с улицей Юрия Никулина. Там пройдет фестиваль «Динамо — 100 лет».

На двух участках Дербеневской улицы для проезда будут также закрыта одна полоса до 22 июня. Там идет реконструкция инженерных сетей.

Кроме того, до 20 февраля 2024 года перекроют одну полосу на улице Жебрунова из-за проведения работ по ремонту инженерных сетей. Парковка также временно запрещена.

С 25 мая до 20 июля на пересечении улиц Добролюбова и Гончарова будет недоступна для движения одна полоса. До 30 июля будет закрыта одна из трех полос на внешнем участке 42-го километра МКАД. Это связано со строительством некоторых объектов будущего метрополитена в Юго-Восточном административном округе (ЮЗАО), сообщает сайт мэра Москвы.

Также в столице начался капитальный ремонт трех подземных пешеходных переходов.

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