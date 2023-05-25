Названа дата окончания дождей в Москве

Дату окончания дождей в Москве в беседе с «Вечерней Москвой» назвал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин . По его словам, они прекратятся в столице в понедельник, 29 мая.

Синоптик отметил, что в ближайшие выходные, 27 и 28 мая, в город придет похолодание — температура воздуха опустится до 16 градусов тепла. Кроме того, в эти дни ожидаются дожди, которые, по словам Ильина, после длительной засухи необходимы. Не исключены и грозы.