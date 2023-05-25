$79.97-0.2086.20-0.35

Названа дата окончания дождей в Москве

Дату окончания дождей в Москве в беседе с «Вечерней Москвой» назвал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По его словам, они прекратятся в столице в понедельник, 29 мая.

Названа дата окончания дождей в Москве
© Мослента

Синоптик отметил, что в ближайшие выходные, 27 и 28 мая, в город придет похолодание — температура воздуха опустится до 16 градусов тепла. Кроме того, в эти дни ожидаются дожди, которые, по словам Ильина, после длительной засухи необходимы. Не исключены и грозы.

С 29 мая в город вернется тепло и солнце, заключил Ильин.

Ранее о сильных дождях в течение всей текущей недели москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий