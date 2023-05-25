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МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

Кратковременный дождь, гроза, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в четверг, 25 мая. По данным МЧС России, опасная погода сохранится в столице до 21:00.

МЧС предупредило москвичей об опасной погоде
© Мослента

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожан просят быть аккуратными за рулем автомобилей, избегать внезапных маневров на дороге и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

По информации Гидрометцентра России, в Подмосковье также до 21:00 пройдет гроза. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности в столице и области. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил москвичей о прохладной погоде в последние дни мая.

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