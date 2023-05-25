Музей Победы проведет онлайн-программу ко ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, Музей Победы подготовил специальную программу. Юным жителям Москвы представят виртуальные экскурсии, которые проведут их сверстники, а также показы музыкального сериала «Главные детские песни» и советского кино. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили в пресс-службе музея.

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Во время виртуальной экскурсии ребята смогут ознакомиться с экспозицией «Битва за Москву. Первая Победа!». Детям в доступной форме расскажут об исторических событиях и представят уникальные артефакты. Участники онлайн-программы смогут узнать больше о ходе событий в Москве в годы Великой Отечественной войны. Также они увидят мини-спектакли на тему довоенной и военной жизни в столице, документальную кинохронику.

Зрителям покажут анимационный музыкальный сериал «Главные детские песни», в котором прозвучат композиции о Родине, дружбе, семье, написанные детскими авторами. Также они смогут увидеть двухсерийную художественную драму «Чучело», снятую в 1983 году по одноименной повести Владимира Железникова.