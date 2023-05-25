Москвичам рассказали о востребованности биометрии при оплате проезда в метро

Большинство пассажиров метро (95 процентов) устраивает удобство и разнообразие способов оплаты проезда. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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— Мы стремимся предоставить пассажирам возможность оплачивать проезд разными способами, чтобы у людей всегда был выбор. Сейчас тестируем виртуальную «Тройку» на турникетах метро и МЦК, — сказал он.

Такое решение даст возможность полностью отказаться от пластикового носителя в обозримом будущем. При этом многие москвичи выбирают биометрию или банковскую карту благодаря быстрому срабатыванию обновленных турникетов, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столичных автобусах, электробусах и трамваях установлено более 30 тысяч валидаторов, к которым с начала года жители столицы приложили свои карты и билеты более 430 миллионов раз.