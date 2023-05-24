Урок для школьников о творчестве Лидии Руслановой прошел в Музее Победы

В Музее Победы в среду, 24 мая, прошел открытый урок для школьников «Творчество Лидии Руслановой: русская песня врагу не кланялась». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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— За время Великой Отечественной войны Лидия Русланова дала свыше 1100 концертов. Ее выступление на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года стало символом потребности русского солдата в согревающей сердце песне. Дебют Руслановой состоялся в Ростове-на-Дону в 1920 году. В 1925 году она переехала в Москву, — отметил замдиректора центра «Радость» по методической работе Антон Бондарев.

Во время урока в Музее Победы ребята прослушали песни «Коробейники», «Валенки» и другие композиции в исполнении Лидии Руслановой. Школьники узнали биографию певицы, поразмышляли о том, почему валенки стали темой целой песни, и приняли участие в викторине.