Москвичам назвали методы защиты в сезон ураганов

— По оперативным прогнозам можно узнать о непогоде на 3–5 дней, но не более. А вот узнать, когда в течение месяца случится ураган или шквал — нереально. К тому же это явление не очень мелкого масштаба. Например, в Москве оно может наблюдаться в то время, когда как где-нибудь в Серпухове — нет, — рассказал эксперт.