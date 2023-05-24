Москвичам назвали методы защиты в сезон ураганов

На Москву надвигается сезон ураганов. Когда в город придет непогода и как защититься
В начале июня в столичном регионе ожидаются ураганные ветры, напоминающие шквал. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН и заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.
По его словам, именно конец мая и начало июня, согласно статистическим данным, — это самый опасный период, когда в столичном регионе учащаются явления конвективного характера, к которым относится и ураган.
— Ураган сам по себе — это сильный тропический циклон. В Атлантике он называется ураганом, в Тихом океане — тайфуном, а у нас — шквалом, то есть сильные порывы ветра. В Москве мы наблюдаем именно шквал, а не ураган, — уточнил климатолог.
Семенов заметил, что шквалы возникают, когда встречаются разогретые влажные и холодные воздушные массы.
— И именно в нынешний период наблюдается наиболее сильный температурный контраст между сушей и северными морями, откуда приходят холодные воздушные массы, поэтому чаще всего подобные погодные процессы происходят именно в начале июня, — объяснил Семенов.
Удивительно, но предсказать заранее, когда именно случится шквал, крайне тяжело, отметил климатолог. Разве что с помощью детерминистического прогноза погоды.
— По оперативным прогнозам можно узнать о непогоде на 3–5 дней, но не более. А вот узнать, когда в течение месяца случится ураган или шквал — нереально. К тому же это явление не очень мелкого масштаба. Например, в Москве оно может наблюдаться в то время, когда как где-нибудь в Серпухове — нет, — рассказал эксперт.
Он порекомендовал ориентироваться в период сильных ураганных ветров на суточные прогнозы, в которых непременно предупредят о приходе непогоды.
— При этом основной мерой защиты от шквалистых ветров является укрытие в домашних условиях, вдали от деревьев, электропроводов, шатких конструкций и иных предметов, которые могут травмировать, — добавил климатолог.
Накануне в пресс-службе центра погоды «Фобос» сообщили: шанс того, что в 2023 году метеорологическое лето в Москве наступит с опозданием, достаточно велик. В течение всего мая будет сохраняться «небольшая, но отрицательная температурная аномалия», в связи с которой месяц станет первым, отставшим от климатической нормы, с ноября 2022 года.