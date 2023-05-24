На БКЛ восстановили движение после проверки состава

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро после приостановки движения вновь курсируют согласно графику. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Движение на Большой кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии нет движения поездов от станции "Кленовый бульвар" до станции "Электрозаводская".

В Дептрансе заявили, что прилагают все усилия для восстановления движения на БКЛ и попросили пассажиров пользоваться радиальными линиями метро, Кольцевой линией, МЦК, МЦД и наземным транспортом.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова заявил, что за два месяца после полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры совершили уже 53,4 млн поездок.