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Движение поездов на юго-восточном участке БКЛ остановлено

На юго-восточном участке Большой кольцевой линии московского метро временно нет движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 24 мая.

Движение поездов на юго-восточном участке БКЛ остановлено
© Вечерняя Москва

Остановка вызвана необходимостью проверить состав. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что перекрытие коснется участка от «Кленового бульвара» до «Электрозаводской».

Ранее сообщалось, что при движении по БКЛ против часовой стрелки увеличены интервалы отправления поездов.

Другой инцидент в метро произошел на кольцевой линии. На станции «Белорусская» молодой человек оступился и упал с платформы. Его спасли сотрудник полиции и другой пассажир. Инцидент попал на видео.

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