Движение поездов на юго-восточном участке БКЛ остановлено

На юго-восточном участке Большой кольцевой линии московского метро временно нет движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 24 мая.

Остановка вызвана необходимостью проверить состав. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что перекрытие коснется участка от «Кленового бульвара» до «Электрозаводской».

Ранее сообщалось, что при движении по БКЛ против часовой стрелки увеличены интервалы отправления поездов.