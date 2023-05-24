Движение поездов на юго-восточном участке БКЛ остановлено
На юго-восточном участке Большой кольцевой линии московского метро временно нет движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 24 мая.
Остановка вызвана необходимостью проверить состав. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что перекрытие коснется участка от «Кленового бульвара» до «Электрозаводской».
Ранее сообщалось, что при движении по БКЛ против часовой стрелки увеличены интервалы отправления поездов.
Другой инцидент в метро произошел на кольцевой линии. На станции «Белорусская» молодой человек оступился и упал с платформы. Его спасли сотрудник полиции и другой пассажир. Инцидент попал на видео.