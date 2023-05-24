Москвичей предупредили о сильном ночном тумане

Московским автомобилистам необходимо быть внимательнее на дороге из-за тумана в ночь на 25 мая. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, с 23:00 24 мая до 09:00 25 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м», - говорится в сообщении.

В связи со сложными погодными условиями в ведомстве призвали автомобилистов «быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в Москве 25 мая и 26 мая ожидается потепление до +20-25 градусов. Однако в выходные температура вновь понизится на 4-6 градусов. Дожди будут наблюдаться во все дни недели, кроме 25 мая.