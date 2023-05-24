Москвичей пригласили принять участие в голосовании за главное дерево страны

С 1 мая по 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» проходит голосование за главное дерево страны. Об этом в среду, 24 мая, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Список участников голосования утвердила комиссия Всероссийской программы. Заявки на участие подавали представители российских регионов. Отдать свой голос можно на сайте проекта.

Также в столице с 7 апреля по 10 июня 2023 года проводится X Всероссийская эколого-патриотическая и просветительская акция «Во имя любви, вечности и жизни». Мероприятие посвящено 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году педагога и наставника. Участие в акции могут принять дети, подростки и молодежь.