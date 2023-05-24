Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет 4 июня в Москве

Масштабное спортивное мероприятие Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в столице в воскресенье, 4 июня. Подобное событие в Москве проходит уже во второй раз.

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При этом сам полумарафон отмечает свой седьмой день рождения, тем самым в очередной раз объединив всю Россию — от Владивостока до Калининграда. Ровно в 9:00 по московскому времени на старт выйдут свыше 150 тысяч бегунов по всей стране, при этом только в столице побежит 18 тысяч человек.

Маршрут полумарафона в Москве пройдет по центральным улицам города. Старт и финиш забега расположился на площади Васильевский спуск. Спортсмены пробегут мимо Кремля, храма Христа Спасителя, Министерства иностранных дел, Крымского моста и другие знаковых строений Москвы.

В роли организатора мероприятия выступила АНО Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев».