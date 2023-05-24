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Москвичей предупредили о густом тумане в ночь на 25 мая

Густой туман ожидается местами в Москве в ночь с 24 на 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичей предупредили о густом тумане в ночь на 25 мая
© вечерняя москва

— По прогнозам синоптиков, с 23:00 24 мая до 09:00 25 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров, — говорится в сообщении.

Автомобилистов столицы призвали быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне в пресс-службе центра погоды «Фобос» сообщили: шанс того, что в 2023 году метеорологическое лето в Москве наступит с опозданием, достаточно велик. В течение всего мая будет сохраняться «небольшая, но отрицательная температурная аномалия», в связи с которой месяц станет первым, отставшим от климатической нормы, с ноября 2022 года.

Метеоролог Надежда Точенова поделилась в беседе с «Вечерней Москвой», что 24 мая в течение суток ожидаются переменная облачность, сильный дождь, возможен туман. В ночные часы ожидается 13–15 градусов с положительным значением, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов.

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